Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.60
ETH/USDT
2,446.60
BTC/USDT
68,369.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığından asistanlara ayrılan kadronun yarıya düşürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısının yarıya düşürdüğü ve mağduriyete yol açıldığına yönelik iddiaları yalanladı.

Buğrahan Ayhan, Ersin Çetintaş  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Sağlık Bakanlığından asistanlara ayrılan kadronun yarıya düşürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Sağlık Bakanlığının bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü ve müstakbel meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açtığı"na dair iddialar üzerine açıklamada bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31942 sayılı Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereği, Türk öğrencilere açılan toplam kontenjanların yüzde 10'unu geçmeyecek oranda yabancı uyruklu öğrencilere kontenjan açıldığı hatırlatıldı.

"2023 yılı ile karşılaştırıldığında, 2024 yılında yabancı uyruklu öğrenci kontenjanında toplamda yüzde 21 oranında fiilen azaltmaya gidilmiştir. Kontenjan verilen öğrencilerin çoğunluğunu Türk soydaşlarımız oluşturmaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı olarak, kurumlarımıza olan güveni sarsmaya yönelik yürütülen dezenformasyonla ve iftira kampanyalarıyla elbette mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız mesnetsiz iftiraları dikkate almamalarıdır. Bakanlığımızı karalamak adına iftiracıların gözlerinin ne kadar döndüğü görülmeli, müstakbel meslektaşlarımızın hayalleriyle oynamaya çalıştıklarının acı bir gerçek olduğu bilinmelidir. Sağlık sistemimizi daha ileriye ve en iyiye taşımak üzere gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Açıklamada, iddialara yönelik konuya ilişkin 2 ayrı tabloya da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
MSB, "İzmir-2024 Bölgesel Düzey ile Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı"nın yapıldığını açıkladı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü
MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını açıkladı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığından asistanlara ayrılan kadronun yarıya düşürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından asistanlara ayrılan kadronun yarıya düşürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama

Türkiye'de bir yılda 31 bin kişi akciğer kanserine yakalandı

Ankara'daki sağlık merkezlerine yaklaşık 900 idari ve cezai işlem uygulandı

Boşnak araştırmacı Buljusmic Kustura, İsrail'in Gazze'de "tam anlamıyla soykırım" yaptığını söyledi

Boşnak araştırmacı Buljusmic Kustura, İsrail'in Gazze'de "tam anlamıyla soykırım" yaptığını söyledi
Aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 500'e indirildi, hekimler lohusaları da takip edecek

Aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 500'e indirildi, hekimler lohusaları da takip edecek
Nadir hastalıklara ilişkin tedavi ve araştırma merkezi sayısı artırılacak

Nadir hastalıklara ilişkin tedavi ve araştırma merkezi sayısı artırılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet