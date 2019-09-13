Euro
6.30
Dolar
5.67
BIST 100
102,582.60
Altın
1,504.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi.

Aybüke İnal   | 13.09.2019
Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni kararnamede, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 353'üncü maddesi, "Sağlık Bakanlığı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur." şeklinde değiştirildi.

Ayrıca 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 371'inci maddesinden sonra gelmek üzere "Bakanlık, yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir." ifadesi eklendi.

Öte yandan kararnameyle daha önce Halk Sağlığı Kurumunun görev ve yetkisinde olan, insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış
Brexit çıkmazının yeni çıkmazları
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi

Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi

Ambulanslarla 8 ayda 4 milyon kişi hastanelere ulaştırıldı

Turizm ve kültür merkezleri yeniden belirlendi

Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Rektör atamaları Resmi Gazete'de
Sürücü kurslarına 'kota' geldi

Sürücü kurslarına 'kota' geldi

Şekerpınarı Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Şekerpınarı Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi