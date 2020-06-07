Sağlık Bakanlığı: Okul çağı aşılamaları aile hekimliklerinde uygulanacak
Sağlık Bakanlığı, ilköğretim 1.ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, aile hekimliklerinde uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.
Ankara
Sağlık Bakanlığı, ilköğretim 1.ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, aile hekimliklerinde uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.
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