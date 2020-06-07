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Sağlık

Sağlık Bakanlığı: Okul çağı aşılamaları aile hekimliklerinde uygulanacak

Sağlık Bakanlığı, ilköğretim 1.ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, aile hekimliklerinde uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 07.06.2020
Sağlık Bakanlığı: Okul çağı aşılamaları aile hekimliklerinde uygulanacak

Ankara

Sağlık Bakanlığı, ilköğretim 1.ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, aile hekimliklerinde uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

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