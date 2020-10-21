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Sağlık

Sağlık Bakanlığı: Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak influenza aşısı yapılması öngörülmüştür

Sağlık Bakanlığı'ndan, influenza aşısının temin edildiği ve aşının belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Duygu Yener   | 21.10.2020
Sağlık Bakanlığı: Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak influenza aşısı yapılması öngörülmüştür

Ankara
 Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtildi.

Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."

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