Sağlık Bakanlığı: Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak influenza aşısı yapılması öngörülmüştür
Sağlık Bakanlığı'ndan, influenza aşısının temin edildiği ve aşının belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.
Ankara
Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.