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Sağlık

Sağlık Bakanlığı "Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı" iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanlığı, "Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı ve aşının eczanede 4 bin olduğu" iddiasını yalanladı.

Fırat Taşdemir  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Sağlık Bakanlığı "Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı" iddiasını yalanladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı ve aşının eczanede 4 bin olduğu" şeklinde yapılan paylaşımların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Aşı Takip Sistemi kayıtlarımıza göre, Genişletilmiş Bağışıklama Programımız (GBP) kapsamındaki tüm aşılarımız yeterli düzeydedir. GBP kapsamında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmetini verdiğimiz herhangi aşının eczane ücreti 4 bin lira değildir." ifadeleri kullanıldı.

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