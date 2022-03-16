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Sağlık

Sağlık bakanları, Avrupa bölgesi göç ve sağlık konuları için Türkiye'de bir araya gelecek

Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı, 17-18 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Zafer Fatih Beyaz   | 16.03.2022
Sağlık bakanları, Avrupa bölgesi göç ve sağlık konuları için Türkiye'de bir araya gelecek

Ankara

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliği ile düzenlenecek toplantıya DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra çok sayıda ülkeden sağlık bakanı ve bakan yardımcısı katılacak.

Toplantıda Bosna Hersek, Kırgızistan, San Marino, Litvanya, Sırbistan, Bulgaristan, Tunus, Moldova, Lübnan, Romanya, Almanya, İtalya, Azerbaycan ve Polonya sağlık bakanları, Libya Başbakan Yardımcısı, Letonya Devlet Sekreteri ile Sırbistan ve Gürcistan sağlık bakan yardımcılarının da bulunduğu 55 ülkeden temsilciler yer alacak.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Schinas ve Sağlık Bakanı Koca'nın da toplantıda katılımcılara hitap etmesi ön görülüyor.

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