Dolar
30.23
Euro
32.96
Altın
2,024.80
ETH/USDT
2,228.50
BTC/USDT
39,884.00
BIST 100
8,092.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasındaki İstanbulspor maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlıyor. Kahramanmaraş’ta hasarlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan iş makinası operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan "X hastalığı" paylaşımı: Gerçek hayatta karşılığı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor." ifadesini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Sağlık Bakanı Koca'dan "X hastalığı" paylaşımı: Gerçek hayatta karşılığı yok

Ankara

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "X hastalığı" olarak isimlendirilen olası salgın hastalığa ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Farzımuhal hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun." değerlendirmesine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bütün insanlığın gözü önünde büyük bir soykırımın Gazze'de uygulandığını görüyoruz
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı
"Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi

Benzer haberler

TTB: X hastalığının gerçek bir hastalık olmadığının bilinmesi gerekir

TTB: X hastalığının gerçek bir hastalık olmadığının bilinmesi gerekir

Sağlık Bakanı Koca'dan "X hastalığı" paylaşımı: Gerçek hayatta karşılığı yok

DSÖ: Yemen'de, insani koşullar ve sağlık hizmeti açısından dünyanın en kötü krizlerinden biri yaşanıyor

Sağlık Bakanı Koca'dan videolu "Heimlich manevrası" paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan videolu "Heimlich manevrası" paylaşımı
DSÖ, Gazze'de Hepatit A vakalarını doğrulayarak binlerce kişi için sarılık uyarısı yaptı

DSÖ, Gazze'de Hepatit A vakalarını doğrulayarak binlerce kişi için sarılık uyarısı yaptı
DSÖ, sağlık alanında yararlanılan yapay zeka teknolojisine yönelik yeni kılavuz yayımladı

DSÖ, sağlık alanında yararlanılan yapay zeka teknolojisine yönelik yeni kılavuz yayımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet