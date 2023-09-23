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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan MED EU MODEX 2023 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı'nın 7,4 büyüklüğünde bir deprem varsayımı üzerinde kurgulandığını ve arama kurtarma, insani yardım faaliyetlerinin prova edildiğini bildirdi.

Ömer Olcay  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Sağlık Bakanı Koca'dan MED EU MODEX 2023 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 gün süren, AB Sivil Koruma Mekanizması dahilinde AFAD Başkanlığı koordinasyonunda düzenlen tatbikatta ağırlıklı olarak uluslararası tıbbi saha uygulamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

AB üye ve katılımcı ülkelerinin sağlık afet ve acil durumlarına hazırlıklı olma ile yanıt kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan tatbikata çok sayıda ekip ve donanımla katıldıklarını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Tatbikat senaryosu, Çanakkale'de 17 Eylül 2023 tarihinde gece saat 00.34'te 7.4 büyüklüğünde bir depremin olduğu varsayımı üzerinde kurgulandı ve hayali senaryo çerçevesinde arama kurtarma, medikal kurtarma, sağlık hizmetleri ve insani yardım faaliyetleri prova edildi. Bakanlığımız, yapılan tatbikatta büyük bir uzmanlık ve kaynak yelpazesi sundu.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), UMKE ATAK, UMKE EMT Tip2 ve UMKE EMT Tip1 Seyyar Hastaneler ve Acil Müdahale Ünitesi ile 112 hava ve kara ambulansları, deniz ambulansı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mobil Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı, Mobil Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Mobil Halk Sağlığı Ekibi gibi ekipler ve araçlar bunlar arasındadır. Bakanlığımız, uluslararası iş birliği ve afet acil durum yönetiminin kilit aktörlerinden biri konumunda."

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