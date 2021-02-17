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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kovid-19 aşısında öncelik' iddiasıyla dolandırıcılığa karşı uyarı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısında öncelik sağlayacakları iddiasıyla vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacağını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 17.02.2021
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kovid-19 aşısında öncelik' iddiasıyla dolandırıcılığa karşı uyarı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz yapıldığını belirtti.

Bakan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı.

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