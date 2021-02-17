Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kovid-19 aşısında öncelik' iddiasıyla dolandırıcılığa karşı uyarı
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısında öncelik sağlayacakları iddiasıyla vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacağını bildirdi.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz yapıldığını belirtti.
Bakan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı.
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Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2021