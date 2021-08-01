Sağlık Bakanı Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Van'da sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını belirten Koca, "Meteorolojiden gelen yağış uyarılarının ardından yaşanabilecek yeni olumsuzluklara karşı da görev başındayız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.