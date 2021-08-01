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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 01.08.2021
Sağlık Bakanı Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Van'da sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını belirten Koca, "Meteorolojiden gelen yağış uyarılarının ardından yaşanabilecek yeni olumsuzluklara karşı da görev başındayız." ifadesini kullandı.

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