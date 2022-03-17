Sağlık Bakanı Koca: Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetle ilgili yeni düzenlemeye ilişkin, "Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu ve Adalet Komisyonuna sevk edildiğini belirtti.
Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören Teklif, Büyük Millet Meclisine sunuldu ve Adalet Komisyonuna sevk edildi. Suç, karşısında yıldırıcı yasa bulacak! pic.twitter.com/2XzJJdKrAt— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2022
Suçun, karşısında yıldırıcı yasayı bulacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçu, Ceza Muhakemesi Kanunundaki Katalog Suçları arasına alınıyor. Tıpkı kasten öldürme gibi, silah kaçakçılığı, işkence gibi. Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek. Artık hakim ve savcılarımız başka gerekçeye ihtiyaç duymadan tutuklama kararı verebilecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.