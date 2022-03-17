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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetle ilgili yeni düzenlemeye ilişkin, "Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 17.03.2022
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek

Ankara

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu ve Adalet Komisyonuna sevk edildiğini belirtti.

Suçun, karşısında yıldırıcı yasayı bulacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçu, Ceza Muhakemesi Kanunundaki Katalog Suçları arasına alınıyor. Tıpkı kasten öldürme gibi, silah kaçakçılığı, işkence gibi. Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek. Artık hakim ve savcılarımız başka gerekçeye ihtiyaç duymadan tutuklama kararı verebilecek."

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