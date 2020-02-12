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Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları - Kahramanmaraş
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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanı kiti yurt dışına da satılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.

Aynur Ekiz   | 12.02.2020
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanı kiti yurt dışına da satılacak

TBMM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.

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