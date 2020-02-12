Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanı kiti yurt dışına da satılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.
TBMM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.
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