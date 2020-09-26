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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da Kovid-19 salgını sürecinde kurulan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesini ziyaret etti.

Elif Küçük   | 26.09.2020
Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti

Istanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da salgın sürecinde kurduğumuz Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarımızla mücadelede son durumu inceledik. Kontrol altındaki durumun daha iyi yönetilmesi için tedbirleri her birimiz tavizsiz uygulayalım." ifadelerini kullandı. 

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında hastane ziyaretlerine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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