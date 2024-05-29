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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: İspanya hükümetini, Filistin'i tanıma konusundaki cesur kararından dolayı tebrik ettim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez'le görüşmesinde, iki ülkenin bakanlıkları arasında "Sağlık Ortak Çalışma Grubu" oluşturulmasına ilişkin fikir birliğine varıldığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Sağlık Bakanı Koca: İspanya hükümetini, Filistin'i tanıma konusundaki cesur kararından dolayı tebrik ettim

Ankara

Birleşmiş Milletler 77. Dünya Sağlık Asamblesi nedeniyle Cenevre'de bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, buradaki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler 77. Dünya Sağlık Asamblesi sebebiyle bulunduğumuz Cenevre'de İspanya Sağlık Bakanı Sayın Monica Garcia Gomez ile bir araya geldik. İspanya hükümetini, Filistin'i tanıma konusundaki insanlık vicdanını rahatlatan cesur kararından dolayı tebrik ettim. Bakanlıklarımız arasında 'Sağlık Ortak Çalışma Grubu' oluşturarak, işbirliğimizi daha da ileriye taşıma konusunda fikir birliğine vardık."

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