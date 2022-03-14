Sağlık Bakanı Koca, hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Bakan Koca, "Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan, insanımıza hizmet aşkıdır." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili paylaşımda bulundu.
Tüm hekim ve tıbbiyelilerin, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Koca, "Bu ülkenin hekimleri, savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan, insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!" ifadelerini kullandı.
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Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler,— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2022
14 MART Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!