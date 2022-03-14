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Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında bulunan inşaatta çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Bakan Koca, "Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan, insanımıza hizmet aşkıdır." ifadelerini kullandı.

Özcan Yıldırım   | 14.03.2022
Sağlık Bakanı Koca, hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Tüm hekim ve tıbbiyelilerin, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Koca, "Bu ülkenin hekimleri, savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan, insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!" ifadelerini kullandı.

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