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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter

Sağlık Bakanı Koca, "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 13.08.2022
Sağlık Bakanı Koca: Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun."

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