Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,961.50
BTC/USDT
89,350.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığından sosyal medyadaki aşırı lüks harcama paylaşımlarına takip

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya üzerinden yapılan aşırı lüks harcama paylaşımlarının yakından takip edildiğini ve yapılan denetimler sonucunda geçen yıl 573 milyon lira ceza kesildiğini bildirdi.

Doğukan Gürel  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Gelir İdaresi Başkanlığından sosyal medyadaki aşırı lüks harcama paylaşımlarına takip

Ankara

GİB'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, sosyal medya platformlarındaki aşırı lüks harcamalara ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımların yakından takip edildiği belirtildi.

Gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları ve organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamaların Başkanlık tarafından risk analizine tabi tutulduğu aktarılan paylaşımda, beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemelerin yapıldığı vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, bu kapsamda yapılan denetim sonuçlarına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçen yıl sosyal medya üzerinden bildirilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5 bin 559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve 573 milyon lira ceza kesilmiştir. Başkanlık, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımların izlenmesine devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptali
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Yürütülen çalışmalar, geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bırakıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türkiye Yüzyılı'mızın bir parçası terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze ateşesini ihlal etmeyi ve bölge ülkelerini bölme girişimlerini reddediyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Gelir İdaresi Başkanlığından sosyal medyadaki aşırı lüks harcama paylaşımlarına takip

Gelir İdaresi Başkanlığından sosyal medyadaki aşırı lüks harcama paylaşımlarına takip

Kastamonu'da kar nedeniyle yiyecek bulamayan kedileri köy imamı besliyor

Suç örgütlerini övücü veya silahlı paylaşım yapan 325 şüpheli yakalandı

Avustralya'da 16 yaş altında, sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı

Avustralya'da 16 yaş altında, sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı
Uzmanlar öğrencilere sosyal medyanın gerçeklerini eğitimlerle anlatıyor

Uzmanlar öğrencilere sosyal medyanın gerçeklerini eğitimlerle anlatıyor
Hakkari'deki sağlıkçılar evdeki hastalarının takibini zorlu kış koşullarında yapıyor

Hakkari'deki sağlıkçılar evdeki hastalarının takibini zorlu kış koşullarında yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet