Sağlık Bakanı Koca: Gazze insanı ağır saldırılar altında ve her türlü sağlık hakkından yoksun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Nisan Sağlık Haftası'na ilişkin, "Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı. Gazze insanı ağır saldırılar altında ve her türlü sağlık hakkından yoksun." ifadesini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 7-13 Nisan Sağlık Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluş yıl dönümüne denk gelen 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 7-13 Nisan Sağlık Haftası kutlu olsun. 7 Nisan ve 7 Nisan haftası, dünya uluslarının ve kurumların, bütün insanların tam bir iyilik halinde olması için çaba göstermesi kararlılığını, bu…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2024
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kuruluş yıl dönümüne denk gelen Sağlık Haftası'nı kutlayan Koca, şunları kaydetti:
"7 Nisan ve 7 Nisan haftası, dünya uluslarının ve kurumların, bütün insanların tam bir iyilik halinde olması için çaba göstermesi kararlılığını, bu doğrultuda bilinçlenmeyi ifade ediyor. Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı. Gazze insanı ağır saldırılar altında ve her türlü sağlık hakkından yoksun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.