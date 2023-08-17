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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Bugün deprem riskine karşı tedbir alınmış sağlık yatırımlarıyla yeni bir Kocaeli var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün, yeni açılan şehir hastanesi başta olmak üzere, dönüşen, deprem riskine karşı tedbir alınmış sağlık yatırımlarıyla yeni bir Kocaeli var." ifadesini kullandı.

Sefa Şahin  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Sağlık Bakanı Koca: Bugün deprem riskine karşı tedbir alınmış sağlık yatırımlarıyla yeni bir Kocaeli var Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA

Ankara

Koca, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bugün, yeni açılan şehir hastanesi başta olmak üzere, dönüşen, deprem riskine karşı tedbir alınmış sağlık yatırımlarıyla yeni bir Kocaeli var."

Koca'nın paylaşımında Kocaeli'deki sağlık yatırımlarına ilişkin videoya da yer verildi.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 256 deprem izolatörüyle inşa edildi

Videoda, Kocaeli'de sağlık yatırımlarının en büyüğü olan Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açıldığı hatırlatıldı ve sağlık yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Bu yılın sonuna kadar açılması planlanan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin 272 yatak kapasitesi, 9 ameliyathane ve 62 poliklinikle hizmet vereceği aktarılan videoda, hastanenin 256 deprem izolatörüyle inşa edildiği kaydedildi.

Videoda, "Toplam 80 yataklı arındırma merkezimiz, bunların içinde 50'si erişkin ve 30'u çocuk ve ergen olmak üzere, inşaatımız son aşamaya gelmiş, yıl sonuna kadar açılması planlanmaktadır. Darıca 1. Basamak Sağlık Kompleksimizin 7 bin 400 metrekare kapalı alanı olup kabul süreci başlamıştır." bilgileri paylaşıldı.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yıl sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor

Diğer yandan 75 üniteli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanıp hizmete alınmasının planlandığı aktarılan videoda, "Hastanelerimiz başta olmak üzere bütün sağlık yatırımlarımız depreme karşı dayanıklı olarak inşa edilmekte olup her türlü deprem koşullarında ve acil koşullarda hizmet verecek şekilde inşa edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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