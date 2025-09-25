Dolar
Sağlık

Prof. Dr. Alper Şener'den 65 yaş üstü vatandaşlara "grip aşısı olun" çağrısı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, havaların soğumasıyla grip salgınının arttığını, bu anlamda 65 yaş üstü kişilerin grip aşısı yaptırması gerektiğini söyledi.

Tezcan Ekizler  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Prof. Dr. Alper Şener'den 65 yaş üstü vatandaşlara "grip aşısı olun" çağrısı

İzmir

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, havaların soğumasıyla solunum yolları rahatsızlıklarının arttığını ifade etti.

Gelecek dönemde bunların artarak devam edeceğini anlatan Şener, "Özellikle mevsimsel grip hastalıklarının öncesinde mutlaka 65 yaş üstünün aşılanması gerekiyor. İlk defa olanlar için 15 gün arayla 2 doz yapılmalı. Aralık ayının 15'ine kadarki olan periyotta mutlaka 65 yaş üstündeki hasta grubunun grip aşısını yaptırması gerekiyor." dedi.

Şener, 65 yaş üstü olanların ya da kronik hastalığı olan kişilerin grip aşısı olmadıklarında, hastalığı ağır geçirdiklerini, bazı durumlarda ise tedavilerinin yoğun bakım servisinde yapıldığını hatırlattı.

Grip aşısıyla ilgili zaman zaman yanlış bilgilerin verildiğini anlatan Prof. Dr. Alper Şener, şöyle konuştu:

"Toplumda 'Ben aşı oldum, aşı olduktan sonra daha ağır grip geçirdim, daha ağır enfekte oldum' gibi bir kaygı var. Sosyal medyada yanlış bilgi paylaşımıyla karşı karşıya kaldığımız tablolar var. Mevcut olan aşılardan influenza A, influenza B'yi koruma yelpazesi içerisinde etkili. Eğer influenza aşısı olursanız, influenza ile ilgili klinik tabloyu, akciğere inmesi, hastaneye yatışı, yoğun bakıma yatış ihtimalinizi ekarte etmiş olursunuz."

"Kovid aslında bir nevi evcilleşti"

Kovid-19 şikayetlerinde de bir artışın gözlendiğini ama bu durumun salgındaki gibi olmadığını belirten Şener, koronavirüsün mevsimsel solunum yolu hastalıkları içerisinde yer aldığını aktardı.

Şener, toplumda grip ile Kovid-19'un karıştırıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Aslında Kovid ile grip arasında çok keskin bir sınır yok. Kovid-19 vakalarından daha çok solunumsal semptomların dışında beraberinde tat, koku kaybı ve ishal görüyoruz. Ama bu kesinkes 'bu Kovid' demek değil. Tat, koku kaybı ve ishalde varsa korona olabilir ama bu nadiren de olsa diğer viral hastalıklarda da görülebiliyor. Esas bunları birbirinden ayırt edecek olan şey burundan alınacak örnekle olan PCR testi. Kovid aslında bir nevi evcilleşti. Solunum yolu hastalıkları içerisinde daha hafif seyrediyor. Ama özellikle 'ileri yaş' dediğimiz 75 yaş üstündeki bireyler için hala ölümcül ve yoğun bakıma yatış riski olduğunu bilmekte fayda var."

