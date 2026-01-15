Dolar
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan Yeşil Vatan Seferberliği Projesi'ne destek çağrısı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Yeşil Vatan Seferberliği Projesi'ne destek kapsamında fidan bağışında bulunduğunu açıkladı.

Abdulkadir Günyol  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Selçuk Bayraktar'dan Yeşil Vatan Seferberliği Projesi'ne destek çağrısı

İstanbul

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar NSosyal'den Yeşil Vatan Seferberliği Projesi'ne destek kapsamında fidan bağışında bulunduğunu duyurdu.

Bayraktar, mesajında "Birer fidan da bizden. Eşim ve çocuklarımla katıldığımız fidan kampanyasına sizleri de bekliyoruz. Fidanınızı #NSosyalBenim etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Bir fidan da siz sahiplenin: http://gelecegenefes.gov.tr" ifadelerini kullandı.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da NSosyal'den projeye olan desteğini "Ben ve ailem de fidan bağışımızı yaptık. Fidanınızı #NSosyalBenim etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Bir fidan da siz sahiplenin: http://gelecegenefes.gov.tr" ifadeleriyle duyurdu.

Ticaret Bakanı Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Yeşil Vatan Seferberliği Projesi'ne destek kapsamında fidan bağışında bulunduğunu duyurdu.

Bolat, NSosyal'den, "Doğaya bir nefes, geleceğe bir emanet bıraktık. Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında fidanımızı sahiplenerek, daha yeşil ve daha temiz bir Türkiye için sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bu topraklara atılan her fidan; çocuklarımızın yarınına, ülkemizin geleceğine uzanan bir umut demektir. Bir fidanla geleceğe nefes olmak için: https://gelecegenefes.gov.tr." yorumunu yaptı.

