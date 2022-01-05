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Sağlık

Pfizer ve BioNTech, zonaya karşı m-RNA teknolojisiyle ilk aşıyı geliştirecek

Ömer Faruk Yıldız   | 05.01.2022
Pfizer ve BioNTech, zonaya karşı m-RNA teknolojisiyle ilk aşıyı geliştirecek

Cenevre

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, zona hastalığına karşı m-RNA temelli ilk aşının geliştirilmesi için iş birliği anlaşması imzaladı.

BioNTech'in internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, virüslerle bulaşan enfeksiyon hastalıklarından zonaya karşı üretilmesi planlanan aşı için araştırma, geliştirme ve ticaretine ilişkin anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Zona aşısını m-RNA teknolojisiyle geliştirmek üzere her iki firmadan bilim insanlarının, Kovid-19 aşısının geliştirilmesinde kullanılan platformlardan faydalanarak çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Anlaşma uyarınca Pfizer'ın BioNTech'e 225 milyon ABD doları ön ödeme yapacağı, BioNTech'in de tescilli antijen teknolojisi için Pfizer'a 25 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

Pfizer-BioNTech'in zona aşısının ilk klinik deneylerine 2022'nin ikinci yarısında başlanmasının planlandığı vurgulandı.

Yazılı açıklamada BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'in, "Söz konusu anlaşma, her iki firmanın uzmanlık ve kaynakları kullanılarak zonaya karşı yeni bir m-RNA temelli aşı geliştirmeyi amaçlamaktadır." demeçlerine yer verildi.

Pfizer Küresel Araştırma, Geliştirme ve Tıp Bölümü Başkanı Mikael Dolsten ise konuya ilişkin, "Pfizer ve BioNTech, yüzyılın en yıkıcı salgınına karşı dünyanın ilk m-RNA aşısını geliştirdi. Bu anlaşmayla birlikte bilimsel keşiflerimize devam edip m-RNA teknolojisini ilerleterek başka bir sağlık tehdidiyle mücadele etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

İlk defa Pfizer ve BioNTech'in 2020'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği m-RNA temelli aşı, bağışıklık tepkisini tetiklemek için genetik bir materyal olan "haberci RNA" molekülü kullanarak virüsle mücadele ediyor.

Suçiçeğine de neden olan Varicella zoster virüsünden kaynaklanan zona hastalığı, bulaşıcı bir sinir enfeksiyonu olarak biliniyor.

Vücudun her yerinde çıkabilen zona, birçok vakada vücudun sol veya sağ tarafını saran tekli bir kabarcık şeridi olarak görünüyor.

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