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Sağlık

Kovid-19 vaka sayısı en çok artan Osmaniye'de 'tedbirlere uyun' çağrısı

Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan il Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşlara aşı olmaları ve tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Ümit Kahrıman   | 02.12.2021
Kovid-19 vaka sayısı en çok artan Osmaniye'de 'tedbirlere uyun' çağrısı Fotoğraf: Ümit Kahrıman/AA

Osmaniye

Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Şehit Bekir Evirgen Sokak'ta gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Esnaf ve vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyaran Yılmaz, vaka artışının önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Osmaniye'nin vaka sayısı önceki haftaya göre en fazla artan il olduğunu belirten Yılmaz, "Son yayınlanan koronavirüs tablosuna göre vaka sayıları olarak en yüksek il çıktık. Kent olarak bu hepimizi çok üzdü. İnanıyorum ki bu mücadelemizi yine aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Herhangi bir yılgınlığa düşmeden mücadelede en iyi olduğumuz günlere geri döneceğiz. Kurallara uymadığımız, tedbirlere dikkat etmediğimiz sürece virüs maalesef çok hızlı şekilde yayılıyor. Lütfen kurallara uyalım, aşılarımızı olalım. Önümüzdeki günlerde inşallah aşağıya doğru düşürüp koronavirüsü tamamen bitireceğiz." diye konuştu.

Vali Yılmaz, kentteki hastanelerde doluluk oranının normal seviyelerde olduğunu, ancak vaka artışının devam etmesi durumunda sıkıntı yaşanabileceğini kaydetti.

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