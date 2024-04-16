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Yaşam

Halil öğretmenin "kuş fotoğrafçılığı hobisi" yüksek lisans tezi oldu

Görev yaptığı kentlerde kuş türlerini fotoğraflayan fen bilgisi öğretmeni Halil İbrahim Alagöz, yüksek lisansı bitirme tezini de Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde kanat çırpan 195 farklı türün görselleri üzerine yaptı.

Muzaffer Çağlıyaner  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Halil öğretmenin "kuş fotoğrafçılığı hobisi" yüksek lisans tezi oldu Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Fen bilgisi öğretmenliğine adım attığı Kahramanmaraş'ta hobi olarak başladığı kuş fotoğrafçılığında kendini geliştiren 33 yaşındaki Alagöz, Muş'ta devam ettirdiği tutkusundan 2 yıl önce atandığı Osmaniye'de de vazgeçmedi.

Bahçe ilçesindeki Kızlaç Ortaokulunda görevli Alagöz, sulak alanlardan objektifine yansıyan türleri akademik çalışmaya taşıma hedefiyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümünde yüksek lisans öğrenimine başladı.

Bitirme tezi için "Kastabala Sulak Alanı Kuş Türleri" konusunu belirleyen Alagöz, boş zamanlarında kamuflaj ekipmanları, fotoğraf makinesi, lens ve dürbününü yanına alıp yola koyuldu.

Alagöz, Kastabala Kuş Cenneti'nde yaklaşık 1,5 yılda aralarında arı kuşu, yalıçapkını, karaboğazlı ötleğen, bıyıklı kamışçın ve mavi baştankaranın da olduğu 195 kuş türünün fotoğrafını çekti.

Tezinin görsel bölümünü tamamlayan Alagöz, AA muhabirine, kuş fotoğrafçılığını 10 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Sulak alanlardaki tür zenginliğini fotoğrafla anlatmaya çalıştığını dile getiren Alagöz, "İnsanların kuş türlerini daha yakından tanımasını istiyorum. Böylelikle onları seveceklerini ve koruyacaklarını düşünüyorum." dedi.

Alagöz, bir kuşu görüntülemek için bazen saatlerce uğraştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kuşların fotoğrafını çekerken zorlandığım anlar oluyor. Bazı türler yabani olduğu için elinizdeki fotoğraf makinesiyle yaklaşamıyorsunuz, kamufle olmanız gerekiyor. Bazen kamuflaj çadırı da açıyoruz. Bir kuşu çekmek için 3-4 saat kıpırdamadan beklediğim anlar oluyor."

Fotoğraf tutkusunu, yüksek lisans bitirme tezine taşıdığını belirten Alagöz, "Kastabala Kuş Cenneti'ndeki kuşların tespiti üzerine yaptığım tez çalışması yaklaşık 1,5 yıldır devam ediyor. İlk 1 yılda sadece alanda gözlem yaptım, türlerle ilgili bilgi topladım. Şu ana kadar 200 kuş türü gördüm ama hepsini görüntüleme imkanım olmadı. Çekebildiğim 195 türü kayıt altına aldım. Bundan sonrası için tezin metin bölümünü yazacağım." dedi.

Alagöz, yaban hayattaki güzelliklerin tanınması için çalışmalar yapmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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