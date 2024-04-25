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İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 698 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 698 şüpheli yakalandı.

Ferhat Yasak  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 698 şüpheli yakalandı

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1646 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

İkinci aşamada ise 1593 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, toplam 259 bin 551 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, farklı suçlardan aranan 698 şüpheli ile yoklama kaçağı 269 kişi yakalandı.

Uygulama sırasında 443 şüpheli de gözaltına alınırken, aramalarda 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 242 fişek, 1780 gram uyuşturucu, 217 uyuşturucu hap, 1 kilogram kimyasal madde ile 1 kilo 201 gram sentetik ecza ele geçirildi.

Halka açık 558 yerin denetlendiği uygulamada 10 yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldı.

Denetimlerde, 44 bin 863 araç ve 4 bin 610 motosiklet kontrol edildi, bunların 2 bin 103'ü ile 87 sürücüye işlem yapıldı, 17 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamada, kurallara uymayan sürücülere toplam 1 milyon 374 bin 794 lira trafik cezası kesildi.

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