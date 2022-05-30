Konya'da ambulans helikopter, el atar damarı kesilen hasta için havalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde el atar damarı kesilen hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Konya
Seydişehir'de Kızılcalar Mahallesi'nde ikamet eden ve elinden yaralanarak atar damarı (arter) bıçakla kesilen Ayşe Sarıkaya'nın (43) ilk müdahalesi, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapıldı.
Durumu ağırlaşan kadın için hava ambulansı talep edildi.
Sarıkaya, ambulansla ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.
Daha sonra kalkan helikopter hastayı, Selçuklu Tıp Fakültesine götürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.