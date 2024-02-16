Kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuz ÖSYM'ye gönderildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar, kılavuz bugün ÖSYM'ye gönderildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar… Kılavuz bugün ÖSYM’ye gönderildi. Hayırlı olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2024