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Sağlık

Kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuz ÖSYM'ye gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuz ÖSYM'ye gönderildi Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar, kılavuz bugün ÖSYM'ye gönderildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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