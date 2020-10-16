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Sağlık

Kahveciler Federasyonu Başkanı Ağaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıktığını bildirdi.

Süleyman Elçin   | 16.10.2020
Kahveciler Federasyonu Başkanı Ağaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalya

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıktığını bildirdi.

Ağaoğlu, sosyal medya hesabından, "Yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Benimle yakın zamanda irtibata geçen varsa test yaptırsın." paylaşımında bulundu.

Başkan Ağaoğlu ve bazı oda çalışanlarının karantinada olduğu öğrenildi.

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