Kahveciler Federasyonu Başkanı Ağaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıktığını bildirdi.
Antalya
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıktığını bildirdi.
Ağaoğlu, sosyal medya hesabından, "Yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Benimle yakın zamanda irtibata geçen varsa test yaptırsın." paylaşımında bulundu.
Başkan Ağaoğlu ve bazı oda çalışanlarının karantinada olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.