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Sağlık

K vitamininden zengin beslenmek kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor

12.08.2021
K vitamininden zengin beslenmek kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor

Ankara

K vitamini bakımından zengin gıdaların tüketilmesinin, kalp-damar hastalığı riskini azalttığı bildirildi.

Tech Explorist haberine göre, Batı Avustralya ve Edith Cowan üniversitelerinden uzmanlar, 50 binden fazla kişiden oluşan verileri inceleyerek, K vitamininin, ateroskleroz (damar sertliği) ile ilişkili kardiyovasküler hastalık riskini neredeyse yüzde 34 düşürdüğünü tespit etti.

Çalışmada ayrıca K1 vitaminini sık tüketen kişilerde kalp hastalığı riskinin yüzde 21, K2 vitamini bakımından zengin gıdalarla beslenenlerde de yüzde 14 azaldığı gözlendi.

Araştırmacılardan Dr. Nicola Bondonno, "K vitaminlerinin tüketilmesi, ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalıklara karşı önemli derecede koruma sağlamakta." değerlendirmesini yaptı.

K vitamini, ıspanak, brokoli, domates, yumurta, süt ürünleri, yağlı tohumlar gibi birçok bitkisel ve hayvansal besinde bulunuyor.

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K vitamininden zengin beslenmek kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor