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Sağlık

İsviçre'den geldi, Denizli'deki termal rehabilitasyon merkezinde şifa buluyor

İsviçre'de yaşayan, omuriliği etkileyen rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 25 yaşındaki Emina Kazaferovic, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Karahayıt Termal Rehabilitasyon Merkezinde 4 aydır tedavi görüyor.

Ali Bilge  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
İsviçre'den geldi, Denizli'deki termal rehabilitasyon merkezinde şifa buluyor Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Denizli

Genetik Friedreich ataksisi hastası Kazaferovic, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki merkezde, ağustostan bu yana gördüğü tedavi sayesinde adım atmaya başladı.

Pamukkale Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Ardıç, AA muhabirine, Kazaferovic'in temmuzda hizmete giren merkezlerinin ilk yabancı hastası olduğunu belirtti.

Hastanın geldiğinde tekerlekli sandalye kullandığını aktaran Ardıç şunları söyledi:

"Hastamız, buradaki tedavinin ardından 30-40 metre bağımsız yürüyebiliyor. Klasik rehabilitasyon dışında ağırlık kaldırmalı, basınç analizli, EMG kayıtlı cihazda denge egzersizleri yapıyor. Bunun dışında kendisine denge tedavisini artıracak özel cihaz ile iş uğraşı terapisti tarafından özel tedavi alıyor. Biz tedavi sürecinden ve gelişiminden çok memnunuz."

Kazaferovic ise Pamukkale ve Karahayıt'taki termal suları, İsviçre'deki komşularından duyduğunu ifade etti.

Araştırmasında Karahayıt'ta fizik tedavi merkezi açıldığını öğrendiğini aktaran Kazaferovic, merkezde gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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