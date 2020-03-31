İstanbul'da yeni şehir hastaneleri hizmete girecek
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe şehir hastanelerinin açılacağını belirterek, "Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi'nin ilk etabını hizmete açtıklarını anımsattı.
Dün, İSTANBUL Okmeydanı Şehir Hastanemizin ilk etabını hizmete açtık. Kartal Şehir Hastanemiz daha önce hizmete açılmıştı. Mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe Şehir Hastanelerimiz açılıyor. YENİ ŞEHİR HASTANELERİMİZLE İSTANBUL’DA YATAK KAPASİTEMİZ TOPLAMDA 5.452 ARTIYOR. pic.twitter.com/KkN0Z9j0B2— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020
Kartal Şehir Hastanesinin de daha önce hizmete girdiğini hatırlatan Koca, mesajında, "Mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe Şehir Hastanelerimiz açılıyor. Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor." bilgisini verdi.
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