Euro
7.21
Dolar
6.57
BIST 100
89,793.03
Altın
1,610.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Şimdi Vefa Zamanı”
logo
Sağlık

İstanbul'da yeni şehir hastaneleri hizmete girecek

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe şehir hastanelerinin açılacağını belirterek, "Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor." ifadelerini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 31.03.2020
İstanbul'da yeni şehir hastaneleri hizmete girecek

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi'nin ilk etabını hizmete açtıklarını anımsattı.

Kartal Şehir Hastanesinin de daha önce hizmete girdiğini hatırlatan Koca, mesajında, "Mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe Şehir Hastanelerimiz açılıyor. Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor." bilgisini verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Virüslere karşı kapalı alanlarda UV sterilizasyon önerisi
Botsvana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İran'da yeni doğan bebekte Kovid-19 tespit edildi
İran'da yeni tip koronavirüs kısıtlamaları 8 Nisan'a uzatıldı

Benzer haberler

Bakan Koca'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı

Bakan Koca'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı

İstanbul'da yeni şehir hastaneleri hizmete girecek

Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Koca'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı

Bakan Koca'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı