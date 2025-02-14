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Sağlık

İstanbul'da "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşuna idari para cezası uygulanacak

İstanbul'da acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar veren Sağlık Bakanlığı, söz konusu kuruluşa idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
İstanbul'da "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşuna idari para cezası uygulanacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulama kararı verildi.

Öte yandan açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün hastadan ilave ücret talep edilmesi yönünden SGK'ya, hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığına ve işlem sırasında ilave ücret pazarlığına mani olmayan hekimler hakkında İstanbul Tabipler Odasına bildirimde bulunulması kararı aldığı belirtildi.

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