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Sağlık

İstanbul'da "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti durduruldu

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
İstanbul'da "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti durduruldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin özel hastanede anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün hastanede denetim başlattığını ve idari yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

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