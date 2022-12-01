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Sağlık

İngiltere'de Kovid-19 test laboratuvarındaki hatalar 20 kişinin ölümüne yol açmış olabilir

İngiltere'de bir test laboratuvarında yapılan hataların on binlerce pozitif Kovid-19 vakasının negatif olarak yanlış bildirilmesine yol açtığı ve bu durumun da yaklaşık 20 kişinin ölümüyle sonuçlanmış olabileceği bildirildi.

Zuhal Demirci   | 01.12.2022
İngiltere'de Kovid-19 test laboratuvarındaki hatalar 20 kişinin ölümüne yol açmış olabilir

Londra

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yürütülen soruşturma sonucu Immensa Laboratuvarı'nın 2 Eylül-12 Ekim 2021 tarihlerinde pozitif olması gerekirken yaklaşık 39 bin testi yanlışlıkla negatif olarak bildirdiği ortaya çıktı.

UKHSA, soruşturmayı tamamladıktan sonra yayımladığı raporda, hataların nedeninin PCR numunelerinin pozitif ve negatif sonuçlarını bildirmek için eşik seviyelerinin yanlış ayarlanmasından kaynaklandığını belirtti.

Böylelikle, birçok insan Kovid-19 olmasına rağmen günlük yaşamlarına devam etti ve kendini izole etmedi.

UKHSA, hataların, Kovid-19 testlerinin negatif bildirildiği alanlarda yaklaşık 55 bin enfeksiyona, 680 hastaneye yatışa ve yaklaşık 20 ölüme yol açmış olabileceği tahmininde bulundu.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yanlış sonuçlara ilişkin raporların ardından Ekim 2021'de Immensa'nın test hizmetlerini askıya almıştı.

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