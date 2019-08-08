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Sağlık

İçme suyundaki florür gençlerin böbrek ve karaciğerlerini olumsuz etkiliyor

İçme sularına karıştırılan florürün, miktarı düşük de olsa gençlerde böbrek ve karaciğerlerin işleyişini olumsuz etkilediği bildirildi.

Emre Karaca   | 08.08.2019
İçme suyundaki florür gençlerin böbrek ve karaciğerlerini olumsuz etkiliyor

Ankara

Sonuçları "Environment International" dergisinde yayımlanan araştırma, florür katılmış içme suyu kullanan bin 983 gencin kan örneklerinden elde edilen sonuçların, florürün, böbrek ve karaciğerlerin çalışmasını kötü yönde etkilediğini gösterdi. 

Çalışma, böbrek ve karaciğer işleyişi zayıflayan gençlerin vücutlarının daha yüksek oranda florür emilimi yaptığını ortaya koydu.

Bir çocuğun idrarından florürün sadece yüzde 45'i dışarı atılabilirken yetişkinlerde bu oran yüzde 60'ı buluyor.

Böbreğin diğer organlara göre daha yüksek oranda florür biriktirdiği ifade ediliyor.

Florürün olumsuz etkisiyle kişilerde böbrek hasarı, karaciğer ve tiroid rahatsızlıkları, kemik ve diş hastalıkları görülebiliyor.

ABD'de diş sağlığı için içme sularının yüzde 74'üne florür katılıyor.



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İçme suyundaki florür gençlerin böbrek ve karaciğerlerini olumsuz etkiliyor