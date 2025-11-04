Dolar
42.09
Euro
48.33
Altın
3,931.86
ETH/USDT
3,488.20
BTC/USDT
103,275.00
BIST 100
10,874.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Gaziantep'te 13 aylık Hamza Tuğra beyin sapı implantıyla ilk kez duymaya başladı

Doğuştan iç kulağı gelişmeyen 13 aylık Hamza Tuğra Çabuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan beyin sapı implantasyonu ameliyatıyla ilk kez duymaya başladı.

Beyza Nur Eryılmaz  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Gaziantep'te 13 aylık Hamza Tuğra beyin sapı implantıyla ilk kez duymaya başladı Fotoğraf: Beyza Nur Eryılmaz/AA

Gaziantep

Osmaniye'de yaşayan Çabuk ailesi, bebeklerinin seslere tepki vermemesi üzerine tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Hamza Tuğra'nın her iki iç kulağının da gelişmediği ve bu nedenle işitme engeli bulunduğu tespit edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

KBB Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ameliyatla küçük çocuğun duymasına yardımcı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İşitmesinin tek yolu, beyin sapındaki işitme merkezine elektronik bir cihaz olan implant yerleştirmekti. Dışarıdan alınan ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştürüp doğrudan beyin sapındaki işitme merkezini uyaran bir cihaz bu. Yaklaşık bir ay önce Hamza'ya bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyat 2,5 saat sürdü. Ardından serviste takip ettik ve bugün cihazın açılışını yaptık. Seslere tepkileri gayet güzel. Bundan sonra duymaya devam edecek ve kısa sürede konuşmaya da başlayacak."

Baba Eyyup Çabuk, oğlunun tedavisinde emeği geçen doktorlara teşekkür ederek, "Birçok hastaneye gittik ama burada tedaviye yanıt aldık. Oğlumun duyması bizim için tarif edilemez bir mutluluk." dedi.

Anne Vildan Çabuk da "Oğlumun artık beni duyacak olması çok büyük bir sevinç." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza
Ankara'daki okullarda Gazze için düzenlenen kermesten elde edilen gelir AFAD'a bağışlandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağırıldı
Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı

Benzer haberler

Gaziantep'te 13 aylık Hamza Tuğra beyin sapı implantıyla ilk kez duymaya başladı

Gaziantep'te 13 aylık Hamza Tuğra beyin sapı implantıyla ilk kez duymaya başladı

Uyku apnesi sorunundan robotik cerrahi ameliyatıyla kurtulmak mümkün

Ankara'da çalıştığı iş yerinde beslediği köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı

Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı

Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca az daha bacağından olacaktı

Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca az daha bacağından olacaktı
Göğsündeki kitleyi erken fark eden hemşire tedaviyle kanserden kurtuldu

Göğsündeki kitleyi erken fark eden hemşire tedaviyle kanserden kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet