Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,305.40
BTC/USDT
103,184.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen "THY Yönetim Zirvesi 2025" programında konuşuyor
logo
Sağlık

Galata Kulesi ''Serviks Kanseri Farkındalık Ayı'' kapsamında yeşile büründü

Galata Kulesi, ''Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı'' kapsamında yeşil renkle aydınlatıldı.

Koray Taşdemir  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Galata Kulesi ''Serviks Kanseri Farkındalık Ayı'' kapsamında yeşile büründü Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla, serviks kanserine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sembol renk olan yeşille ışıklandırıldı.

Yeşil renge bürünen kule, vatandaşların ilgisini çekti.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Beyoğlu'nda dükkanında sahte içki üreten "sucu" tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Terör faaliyetlerinin son bulduğu bir Suriye'nin oluşması için çalışıyoruz
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Galata Kulesi ''Serviks Kanseri Farkındalık Ayı'' kapsamında yeşile büründü

Galata Kulesi ''Serviks Kanseri Farkındalık Ayı'' kapsamında yeşile büründü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet