Galata Kulesi ''Serviks Kanseri Farkındalık Ayı'' kapsamında yeşile büründü
Galata Kulesi, ''Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı'' kapsamında yeşil renkle aydınlatıldı.
İstanbul
İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla, serviks kanserine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sembol renk olan yeşille ışıklandırıldı.
Yeşil renge bürünen kule, vatandaşların ilgisini çekti.
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