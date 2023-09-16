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Sağlık

Evlilik öncesi SMA taramalarıyla 1 milyondan fazla kişiye ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesindeki kişiler için 2021'de başlatılan SMA Tarama Programı kapsamında 1 milyon 834 kişinin tarandığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Evlilik öncesi SMA taramalarıyla 1 milyondan fazla kişiye ulaşıldı

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genetik ve ilerleyici bir hastalık olan Spinal Müsküler Atrofi'nin (SMA) önlenmesi amacıyla evlilik öncesindeki çiftler için başlatılan taramalara ilişkin bilgileri paylaştı.

Bu tarama programının 27 Aralık 2021 tarihinden itibaren 81 ilde uygulandığını anımsatan Koca, "Programın uygulamaya konulmasından 4 Eylül 2023'e kadar 1 milyon 834 kişi tarandı. Alınan numunelerin analizi sonucunda, 'SMA taşıyıcılığı şüpheli' olarak tespit edilen 22 bin 573 kişi için elde edilen veriler, programın SMA hastalığının yayılmasını engelleme ve erken teşhis konusundaki önemini göstermiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, SMA'nın toplumda her 50 kişiden birinde görülebilen genetik bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ebeveynlerin her ikisi de taşıyıcı olduğunda bebekte hastalık riski yüzde 25'e kadar yükselmektedir. Bu nedenle, SMA taşıyıcılığını evlilik öncesinde saptamak, potansiyel riski azaltma açısından büyük bir önem taşıyor. SMA tarama testleri, evlilik öncesi dönemde, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapılmakta ve aile hekimliklerince yürütülmektedir. Ayrıca, gebelik döneminde de talep eden çiftlere tarama testi uygulanıyor. Tarama sonuçları 2 hafta içinde elde edilmekte ve e-Nabız uygulaması aracılığıyla kolayca sonuçlara erişilebilmektedir."

Taşıyıcı çiftlere genetik danışmanlık hizmeti sunuluyor

Ayrıca SMA taşıyıcısı olduğu saptanan çiftlere sağlıklı bir çocuk sahibi olabilmeleri için genetik danışmanlık hizmetinin de sunulduğuna işaret eden Koca, "Bu danışma, doğum öncesi veya tüp bebek aşılama öncesi tanı testi gibi seçenekleri içermektedir. Şayet çiftlerden sadece birinin taşıyıcılığı şüpheli ise diğerinin de sessiz taşıyıcı olma ihtimaline karşı, tıbbi genetik uzmanına yönlendirilerek, daha detaylı bir inceleme yapılması ve danışmanlık imkanına kavuşması bedelsiz olarak sağlanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, SMA'nın ilerleyici bir motor nöron hastalığı olduğunu ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, evlilik öncesi SMA Tarama Programı'nın bu nedenle erken teşhis ve hastalığı önleme açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

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