Sağlık

Erken teşhis ile fark edilen meme kanserini tedaviyle yendi

Kırklareli'nde yaşayan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Bilgen Topay Özkan, erken evrede teşhis konulan ve tedaviyle yendiği meme kanserinin ardından 3 yıldır yaşamını sağlıklı şekilde sürdürüyor.

Özgün Tiran  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Erken teşhis ile fark edilen meme kanserini tedaviyle yendi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

48 yaşındaki Bilgen Topay Özkan, 2017 yılında sağlık taraması yaptırmak için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) başvurdu. Tetkiklerin ardından Özkan'a meme kanseri teşhisi konuldu.

Erken tanı ile tedavisine başlanan Özkan, 5 yıllık mücadeleyle kanseri yendi.

Hayatının ikinci baharını yaşayan Özkan, azmi ve neşesiyle diğer hastalara da örnek oluyor.

Özkan, AA muhabirine, kanser tanısı konulduğunda biraz tedirginlik yaşadığını söyledi.

Zor günler geçirdiğini ifade eden Özkan, mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirtti.

Erken tanının kanserle mücadelede önemli olduğunu vurgulayan Özkan, "O süreç endişeli ve korkulu bir süreçti. Bu hastalığın adı çok kötü zaten. 'Kanser hastası' dendiği zaman endişeleniyorsun, korkuyorsun, 'acaba?' diye. Benim tek şansım çok erken tanı olması, ilk evrede yakalamamız. Ama tabi bu süreç ameliyatlarla sonuçlandı." diye konuştu.

Özkan, hastalığın karşısında hep güçlü durduğunu belirtti.

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman pes etmedim. Kanser hastası olduğu zaman herkes korkar, endişelenir. Ben kanser olduğumu, kanser kelimesini bile ağzıma almadım bu süreçte. Beni etkilemedi yani. Ben ilk evrede yakaladım bunu KETEM'e gelmekle. Bazı kadınlarımız endişeleniyor, korkuyor, gelip muayene olmaktan çekiniyorlar. Bence çekinmesin kimse, gelip muayenelerini olsunlar. Eğer ki kötü bir durum varsa benim gibi zaten erken evrede tedavilerini görsünler. Hayatlarına güzel bir şekilde devam etsinler."

