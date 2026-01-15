Dolar
43.19
Euro
50.38
Altın
4,615.31
ETH/USDT
3,349.00
BTC/USDT
96,664.00
BIST 100
12,344.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize’de 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni”nde konuşuyor
logo
Gündem

"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu

Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve adını sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan alan Altınkale'de, kar yağışı ve soğuk havanın ardından buz sarkıtları ortaya çıktı.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Şehir merkezine 24 kilometre mesafede yer alan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı.

Süs havuzlarındaki 48 derecelik jeotermal suyun buharının soğuk havayla birleşmesiyle Altınkale'de güzel görüntüler oluştu.

Bölgede yer altındaki termal suyun borularla travertenlere ulaştırıldığı noktada oluşan buz sarkıtları dikkati çekti.

Bu arada kentte aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özellikle hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB, Ankara'da Türkiye Bursları Tanıtım Toplantısı düzenledi
Miraç Kandili özel programı Beştepe Millet Camisi'nden canlı yayınlanacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan Çayırgan'a adli kontrol istemi
"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu

"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu

İlkokuldaki kasiyersiz "dürüstlük dolabı" kasa fazlası verdi

Sivas Valisi Şimşek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Erzurum'da kar ve buzda atlı safari keyfi

Erzurum'da kar ve buzda atlı safari keyfi
Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu

Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kardan "Kız Kulesi" yapan çocukları İstanbul'da ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kardan "Kız Kulesi" yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet