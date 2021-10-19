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Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü: 20 milyondan fazla Yemenli sıtmaya yakalanma riski altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de 20 milyondan fazla kişinin sıtmaya yakalanma riski bulunduğunu açıkladı.

Muhammed Semiz   | 19.10.2021
Dünya Sağlık Örgütü: 20 milyondan fazla Yemenli sıtmaya yakalanma riski altında

Yemen

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de 20 milyondan fazla kişinin sıtmaya yakalanma riski bulunduğunu açıkladı.DSÖ'nün Twitter hesabından yayımlanan raporda, Yemen'de her yıl bir milyon yeni sıtma vakası görüldüğü belirtildi.

Ülkede 20 milyon 400 bin kişinin "sıtma bulaşma riski bulunan bölgelerde yaşadığı" aktarılan raporda, DSÖ'nün salgın riskine karşı hızlı teşhis testleri ile ilaç sağladığı ve gönüllü sağlık çalışanlarına temel eğitimler verdiği ifade edildi.

Yemen'deki sağlık tesislerinin sadece yarısının tamamen veya kısmen çalışır durumda olduğuna dikkati çekilen raporda, sağlık tesislerinde temel tıbbi ekipman ve ilaç eksikliği ile kadrolu sağlık personeli sıkıntısı yaşandığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, Yemen'de sıtma salgını riskinin devam ettiği ve salgınla mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesinin kritik önemde olduğu vurgulandı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

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