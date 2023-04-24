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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik’te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
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Sağlık

DSÖ: Yemen'de her yıl 1 milyondan fazla kişi sıtma hastalığına yakalanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iç savaşa sahne olan Yemen'de her yıl bir milyondan fazla kişinin sıtma hastalığına yakalandığını açıkladı.

Aziz Ahmadi, Muhammed Emin Canik  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
DSÖ: Yemen'de her yıl 1 milyondan fazla kişi sıtma hastalığına yakalanıyor

Yemen

Dünya Sağlık Örgütü, "25 Nisan Dünya Sıtma Günü" dolayısıyla 2022 Dünya Sıtma Raporu'nu yayımladı.

Raporda, "Yemen'de her yıl 1 milyondan fazla sıtma vakası tespit ediliyor. Ülkede 21 milyondan fazla kişinin de sıtmaya yakalanma riski taşıyan bölgelerde yaşadığı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

DSÖ'nün çalışmalarına değinilen raporda, örgütün Dünya Bankası'nın da desteğiyle Kasım-Aralık 2022'de Yemen'in sıtmadan en çok etkilenen 54 bölgesinde bu hastalığa sebep olan sivrisineklere karşı ilaçlama faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Raporda, ilaçlama faaliyetlerinin 2 milyon kişiyi sıtma ve dang humması gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklardan koruma amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Yemen'de iç savaş, hastalara ulaşımın zorluğu ve kısıtlı devlet imkanları nedeniyle sıtma hastalığına yakalanan kişi sayısına ilişkin resmi bir veri bulunmuyor.

Sıtma, insanlara parazit taşıyan anofel cinsi dişi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşıyor. Belirtileri genellikle bir ay içinde görülen hastalık ayrıca kan yoluyla, enjektör veya iğnelerin ortak kullanımıyla veya doğumda anneden bebeğe geçebiliyor.

Dünyanın birçok ülkesinde "malarya" olarak da bilinen sıtmanın ilk semptomları pek çok sistemik viral hastalık bulgularına benzerken, baş ağrısı, halsizlik, karın ağrısı, yorgunluk, kas ve eklem ağrısı ile başlıyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (Yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

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