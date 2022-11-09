Dolar
18.58
Euro
18.61
Altın
1,704.97
ETH/USDT
1,164.10
BTC/USDT
16,273.00
BIST 100
4,360.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

DSÖ savunmasız bölgelerin yetersiz aşı nedeniyle risk altında olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya üzerinde eşit yapılmayan aşı dağılımının savunmasız insanları aşıdan mahrum bıraktığını açıkladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 09.11.2022
DSÖ savunmasız bölgelerin yetersiz aşı nedeniyle risk altında olduğunu açıkladı

Ankara

DSÖ tarafından yayımlanan "Küresel Aşı Piyasası Raporu"na göre, sınırlı aşı tedariki ve eşitsiz dağılım nedeniyle küresel eşitsizlikler ortaya çıktı.

Dünya genelinde aşı üretim kapasitesinin arttığı ancak aşı üretiminin tekelleştiğinden bahsedilen raporda, Kovid-19 aşıları dışında yalnızca 10 aşı üreticisinin yüzde 70 oranında aşı dozu sağladığı belirtildi.

En yaygın biçimde kullanılan 20 aşının, ana iki tedarikçiden sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, yüksek gelirli ülkelerde insan papilloma virüsüne (HPV) karşı yüzde 83 oranında aşılama yapılırken, düşük gelirli ülkelerde bu oranın yüzde 41 olduğu belirtildi ve alım gücünün aşı erişiminde bir engel olduğu aktarıldı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sağlık hakkı aşı hakkını kapsıyor." ifadelerini kullanarak, bu raporun yoksul ve savunmasız toplumların aşıdan mahrum kaldığını gösterdiğini belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün hastalıkları önlemek, gelecekteki krizlere hazırlıklı olmak ve insanların hayatını kurtarmak için küresel aşı piyasasında değişiklik yapılması için çağrı yaptığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlamadaki "ihmaller" fezlekede yer aldı
Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt Türkiye'ye getirildi
BM, barış gücü misyonlarına desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti
İğneada açıklarında patlama nedeniyle hasar gören balıkçı gemisi limana getirildi
KYK yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı

Benzer haberler

DSÖ savunmasız bölgelerin yetersiz aşı nedeniyle risk altında olduğunu açıkladı

DSÖ savunmasız bölgelerin yetersiz aşı nedeniyle risk altında olduğunu açıkladı

DSÖ: Sıcak hava dalgaları Avrupa'da 15 bin kişinin ölümüne sebep oldu

DSÖ: Tüberküloz vakaları yıllar sonra artışa geçti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet