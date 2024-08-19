Dolar
33.75
Euro
37.36
Altın
2,503.36
ETH/USDT
2,572.30
BTC/USDT
58,280.00
BIST 100
9,974.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

DSÖ: Sadece 2023'te sağlık hizmetlerine yönelik 1520 saldırı kaydettik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sadece 2023'te sağlık hizmetlerine yönelik 1520 saldırıyı kayıt altına aldıklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
DSÖ: Sadece 2023'te sağlık hizmetlerine yönelik 1520 saldırı kaydettik

Cenevre

Ghebreyesus, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Çatışmalarda sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların yeni bir gerçeklik olduğunu belirten Ghebreyesus, "DSÖ, sadece 2023'te sağlık hizmetlerine yönelik 1520 saldırı kaydetti. Bu saldırılar en az 750 hasta ve sağlık çalışanının ölümüne, "1250 kişinin yaralanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bunun bir standart haline gelmesinin durdurulması yönünde çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde geçen yıl 280 yardım çalışanının öldürüldüğünü ve 2023'ün küresel insani yardım topluluğu için kayıtlara geçen en ölümcül yıl olduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet Genel Müdürlüğünde devir teslim
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığından Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu adliyeye sevk edildi
Doğu Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve nem oranının etkisi sürüyor

Benzer haberler

DSÖ: Sadece 2023'te sağlık hizmetlerine yönelik 1520 saldırı kaydettik

DSÖ: Sadece 2023'te sağlık hizmetlerine yönelik 1520 saldırı kaydettik

DSÖ, Gazze'de "çocuk felci aşılama kampanyasının" kısa sürede başlatılmasını bekliyor

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'ten "M çiçeği virüsüne karşı birlikte hareket etme" çağrısı

DSÖ, İsveç'in, Afrika bölgesi dışında ilk M çiçeği vakasını doğruladığını duyurdu

DSÖ, İsveç'in, Afrika bölgesi dışında ilk M çiçeği vakasını doğruladığını duyurdu
DSÖ, M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıkladı

DSÖ, M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıkladı
Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 3,5 milyon kişi iller arasında göç etti

Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 3,5 milyon kişi iller arasında göç etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet