Ekonomi

Türkiye'deki yabancı kontrollü girişim sayısı 2023 sonu itibarıyla 10 bin 265 oldu

Türkiye'de yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2023 sonu itibarıyla 10 bin 265'i bulurken, bunların toplam cirodaki payı yüzde 12,8 olarak hesaplandı.

Mertkan Oruç  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "yabancı kontrollü girişim istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2022'de 9 bin 287 iken, 2023'te 10 bin 265 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2022'de yüzde 12,7, 2023'te ise yüzde 12,8 olarak kayıtlara geçti.

Yabancı kontrollü girişimlerdeki çalışanların sayısının toplam çalışanlar sayısı içinde payı 2022 yılında yüzde 5, 2023'te yüzde 5,1 olarak hesaplandı.

Tütün ürünleri imalatı, 2023'te yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 92,6 ile en yüksek olduğu faaliyet olarak belirlendi. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek kaydedildiği ikinci faaliyet de yüzde 43,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları olarak tespit edildi.

Yabancı kontrollü girişimde en büyük pay Almanya'da

Yabancı kontrollü girişimlerin ülkelere göre dağılımında sayı ve ciro bakımından en büyük paya sahip ülke Almanya oldu.

Yabancı kontrollü 10 bin 265 girişimden 1266'sı Almanya tarafından kontrol edildi. Bu girişimlerin 2023'te elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,8 olarak hesaplandı.

ABD kontrolündeki 965 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 11,2, Birleşik Krallık kontrolündeki 706 girişimin söz konusu payı yüzde 10,3 olarak kayıtlara geçti.

Yabancı kontrollü girişim istatistikleri, yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan veya dolaylı olarak yabancı kontrolünde olan girişimlere ait bilgileri içeriyor.

