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Sağlık

DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 99 bin M çiçeği aşısı teslim edildi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği (mpox) virüsü vakalarının yaygın olarak görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) 99 bin M çiçeği aşısının teslim edildiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 99 bin M çiçeği aşısı teslim edildi

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, aşıların KDC'ye ulaştırılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

KDC'ye 99 bin aşının ulaştırıldığını ve bunun "çok iyi bir gelişme" olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu hafta sonu 101 bin ilave doz aşının daha KDC'ye teslim edilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, KDC hükümetinin vaka tespiti, temas takibi, hedefli aşılama ve toplumun bu mücadeleye katılması yönünde kapsamlı "sağlık acil durum müdahalesini" desteklediğini belirterek, dayanışma ve aşı paylaşımı için Avrupa Birliği'ne teşekkür etti.

- M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

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