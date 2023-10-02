Dolar
27.45
Euro
28.82
Altın
1,830.26
ETH/USDT
1,666.70
BTC/USDT
27,831.00
BIST 100
8,486.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

DSÖ çocuklarda sıtmayı önlemek için geliştirilen ikinci aşının kullanımını önerdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıtma riski taşıyan çocuklarda hastalığın önlenmesi için R21/Matrix-M adı verilen ikinci bir aşıyı önerdiklerini duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
DSÖ çocuklarda sıtmayı önlemek için geliştirilen ikinci aşının kullanımını önerdi

Cenevre

Ghebreyesus, DSÖ'nün aşılama uzmanlarından oluşan Stratejik Danışma Grubu'nun (SAGE) 25-29 Eylül'de gerçekleştirdiği ve Kovid-19 dahil bir dizi aşının kullanımıyla ilgili konuların ele alındığı toplantıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Pek çok hastalıkta olduğu gibi Kovid-19'a karşı kullanılan güvenli ve etkili aşıların salgının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını belirten Ghebreyesus, aşıların en eski hastalıklardan biri olan sıtmayı kontrol altına alma konusunda yeni bir umut verdiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "DSÖ yaklaşık 2 yıl önce, RTS,S adı verilen ilk sıtma aşısının yaygın olarak kullanılmasını tavsiye etti. Bugün hastalık riski taşıyan çocuklarda hastalığın önlenmesi için DSÖ'nün R21/Matrix-M adı verilen ikinci bir aşıyı önerdiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Bu tavsiyenin DSÖ'nün SAGE ve Sıtma Politikası Danışma Grubu (MPAG) danışman organlarının görüşlerine dayandığını kaydeden Ghebreyesus, her iki grubun incelediği R21 adlı sıtma aşısının "mevsimsel bulaşmanın olduğu bölgelerde üç dozluk aşı serisini takip eden 12 ay içinde semptomatik sıtma vakalarını yüzde 75 azalttığını" gösterdiğini açıkladı.

Ghebreyesus, "Üçüncü dozdan bir yıl sonra verilen dördüncü dozun korumayı sürdürdüğü görüldü. Bu etkinlik mevsimsel olarak verildiğinde RTS,S aşısıyla benzer etkiye sahip oluyor." dedi.

Denemelerin RTS aşısının güvenli olduğunu gösterdiğini ve aşı kullanıma sunuldukça güvenliğiyle ilgili izlenimlerin devam edeceğini dile getiren Ghebreyesus, aşının doz başına maliyetinin 2 ila 4 dolar arasında olacağını da belirtti.

Ghebreyesus, RTS,S aşısının bazı Afrika ülkelerinde 2024'ün başlarında piyasaya sürüleceğini, R21 aşısının ise gelecek yılın ortasında yaygın kullanılmasının beklendiğini de ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle, kararlılıkla mücadele edeceğiz
Terme Çayı, sel ve taşkınları önlemek için ıslah edilecek
Akdeniz Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Yurdun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor
Dışişleri Bakanlığı: Başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ihlal eden saldırılar kabul edilemez

Benzer haberler

DSÖ çocuklarda sıtmayı önlemek için geliştirilen ikinci aşının kullanımını önerdi

DSÖ çocuklarda sıtmayı önlemek için geliştirilen ikinci aşının kullanımını önerdi

DSÖ: Mevcut Kovid-19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor

DSÖ, sel felaketinin yaşandığı Libya'da durumun endişe verici olmayı sürdürdüğünü açıkladı

DSÖ, selin vurduğu Libya'da hastalıkların tespiti ve olası salgınların önlenmesine odaklanıyor

DSÖ, selin vurduğu Libya'da hastalıkların tespiti ve olası salgınların önlenmesine odaklanıyor
DSÖ: Hipertansiyonu olan her 5 kişiden 4'ü yeterince tedavi edilmiyor

DSÖ: Hipertansiyonu olan her 5 kişiden 4'ü yeterince tedavi edilmiyor
DSÖ, Libya'daki sel felaketi nedeniyle can kaybı sayısının 3 bin 998'e yükseldiğini açıkladı

DSÖ, Libya'daki sel felaketi nedeniyle can kaybı sayısının 3 bin 998'e yükseldiğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet