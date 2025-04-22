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Sağlık

DSÖ: 5,7 milyon kişinin açlık yaşadığı Haiti, kötüleşen halk sağlığı durumuyla karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şiddet olayları ve ekonomik krizin etkisiyle Haiti'de 5,7 milyon kişinin açlık yaşadığını ve ülkenin kötüleşen halk sağlığı acil durumuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
DSÖ: 5,7 milyon kişinin açlık yaşadığı Haiti, kötüleşen halk sağlığı durumuyla karşı karşıya Fotoğraf: Mustafa Dermencioğlu/AA

Cenevre

DSÖ, Haiti'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

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"Haiti, şiddetli çatışmalar ve devam eden ekonomik çöküşün etkisiyle yaklaşık 5,7 milyon insanın açlık yaşadığı kötüleşen bir halk sağlığı acil durumuyla karşı karşıya." ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, insanların temel sağlık hizmetleri ve yeterli gıdaya sahip olmasını sağlamak için acil eylem ve insani yardıma ihtiyaç olduğuna vurgu yapıldı.

Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

BM verilerine göre, 2024'te Haiti'de silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucu 5 bin 600'ü aşkın kişi öldü.

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamıştı.

Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.

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