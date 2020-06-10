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Sağlık

DSÖ, 2018 ve 2020 Ebola salgınlarının birbirinden farklı olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda 2018’de ortaya çıkan Ebola salgınıyla, batısında 25 Haziran’da ortaya çıkan Ebola salgınının farklı olduğunu açıkladı.

Ahmet Emin Dönmez   | 10.06.2020
DSÖ, 2018 ve 2020 Ebola salgınlarının birbirinden farklı olduğunu açıkladı

Ankara

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018’de Kuzey Kivu bölgesinde ortaya çıkan Ebola salgınıyla, 25 Haziran’da Mbandaka şehrinde ortaya çıkan salgının birbirinden farklı olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, 11. Dalga Ebola salgınının hayvan kaynaklı olabileceğini ifade etti.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti ise 11. dalga virüsün hayvan kaynaklı olması durumunda vaka sayısında artış olabileceğini vurguladı.

Moeti, iki salgının birbirinden çok uzak bölgelerde ortaya çıkmasından dolayı, farklı olmalarının şaşırtıcı olmadığını aktardı.

Ülkede, Ebola salgınının son dalgasında toplam 6 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 12’ye yükseldi.

Ülkede Ebola binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC’nin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında 3 bin 314 vaka tespit edildi, 2 bin 25 kişi hayatını kaybetti.

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