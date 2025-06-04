Dolar
39.14
Euro
44.78
Altın
3,353.29
ETH/USDT
2,629.60
BTC/USDT
105,321.00
BIST 100
9,282.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Dermatolojik testleri yapılmamış ıslak mendil cilt sağlığını tehdit ediyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Nuri Kalaycı, son yıllarda kullanımı artan ıslak mendilin doğru seçilmesi gerektiğini söyledi.

Okan Coşkun  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Dermatolojik testleri yapılmamış ıslak mendil cilt sağlığını tehdit ediyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Kalaycı, AA muhabirine, son yıllarda yüzey temizleyici, parfümlü ve sirkeli olarak üretilmeye başlayan ıslak mendillerin sık kullanımının cilt rahatsızlıklarını ortaya çıkarabileceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Islak mendillerin halihazırda hijyen malzemesi olarak da kullanıldığını ifade eden Kalaycı, "Bu ürünlerin sık kullanımı ciltte birtakım sağlık problemlerine yol açabiliyor. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve hassas cilt yapısına sahip kişilerde birtakım sağlık problemleri oluşturabiliyor." dedi.

Kalaycı, şöyle konuştu:

"İçeriğinde birtakım kimyasal maddeler mevcut. Bunları alkol, paraben gibi koruyucular, koku maddeleri ve çeşitli dezenfektan maddeler olarak sayabiliriz. Bu tarz ürünler cilt bariyerini bozarak kuruluk ve bazen hasara yol açabiliyor. İçeriğinde bulunan bu maddelere karşı kişinin hassasiyeti var ise buna bağlı olarak cilt üzerinde alerjik kontakt dermatit dediğimiz tablonun ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Klinikte, ciltte kızarıklık, kaşıntı, sulantılı yaralar ve kabuklu yaralar şeklinde görebiliyoruz."

"Kesinlikle su ve sabunun yerini tutmayacaktır"

Islak mendilin yaşamın her alanında kullanıldığını anlatan Kalaycı, bununla beraber birçok cilt rahatsızlığını tetiklediğini vurguladı.

Kalaycı, şunları kaydetti:

"Kullanılacak ürünleri seçerken dermatolojik açıdan test edilmiş ürünleri kullanmakta fayda var. Cilt bariyerini bozmayacak şekilde içeriğindeki ürünlerin PH değerinin 4,5 ile 5,5 arasında olan ürünleri tercih etmekte fayda var. Alkol, paraben ve koku içermeyen ürünleri tercih etmekte fayda var. Bebeklerde ve küçük çocuklarda eğer kullanacaksak ciltte problem yaşamamak adına saf su ve pamuktan oluşmuş mendilleri tercih etmekte fayda var. Bunların dışında ciltte bir problem oluyorsa kesinlikle ıslak mendil kullanımını bırakıp gerekli hallerde bir hekime başvurmamızda fayda var. Islak mendil günlük temizlik ürünleri değil, acil durumu kurtarmak adına kullanabileceğimiz ürünlerdir. Kesinlikle su ve sabunun yerini tutmayacaktır. Günlük temizliğimizi sağlarken su ve sabun kullanmakta fayda var."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban Bayramı nedeniyle hava yolu taşımacılığında 365 ek sefer planlandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği kısmen başladı
Bakan Kurum, Adıyaman İndere'de yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı
İstanbul Valisi Gül: Bayram tatili süresince 18 bin 380 asayiş personeli görev yapacak
Sıfır Atık Vakfından okullarda sıfır atık yönetimine ilişkin farkındalık eğitimi

Benzer haberler

Dermatolojik testleri yapılmamış ıslak mendil cilt sağlığını tehdit ediyor

Dermatolojik testleri yapılmamış ıslak mendil cilt sağlığını tehdit ediyor

Depremlerden etkilenen Arguvan'da afet konutlarının yapımı sürüyor

Deprem bölgesindeki iller için mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Malatya ve Ardahan'da sağanak etkili oldu

Malatya ve Ardahan'da sağanak etkili oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin Malatya fayına etkisine ilişkin saha araştırmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Malatya fayına etkisine ilişkin saha araştırmaları sürüyor
YEDAM desteğiyle alkol bağımlılığından kurtuldu, hayatına yeni sayfa açtı

YEDAM desteğiyle alkol bağımlılığından kurtuldu, hayatına yeni sayfa açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet